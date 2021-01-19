С 1 сентября 2021 количество школ в Украине, в которых будут существовать 10 и 11 классы, сократится в разы. Набирать учеников в старшие классы смогут только в тех учебных заведениях, которые в рамках реформы образования получат статус лицея. Многие школы уже уведомили родителей, что с этого года в старшие классы набор закрыт.

А в малых городах с населением меньше 50 тысяч вообще не будет лицеев, где сохраняются старшие классы. Таковы норма Закона "О полном общем среднем образовании", который был принят в прошлом году и начал внедряться с 2021 года.

Однако, как сообщили "Стране" народные депутаты и эксперты, этот закон могут пересмотреть в ближайшее время.

Так, член парламентского комитета по вопросам образования и науки Юлия Гришина (фракция "Слуги народа") подтверждает в разговоре со "Страной", что депутаты хотят пересмотреть нормы об открытии лицеев в небольших населенных пунктах.

"Сейчас мы анализируем этот закон, идет кропотливая работа и комитета, и министерства, как должен реализоваться этот закон. Мы действительно видим, что есть много жалоб, много обращений от местных властей по поводу лицеев. Лицеи являются наиболее проблемной точкой этой реформы. И особенно в регионах. Если в Киеве в лицеи все дети попадут, то в регионах, где меньше 50 тысяч населения, не должны открываться лицеи, и это основной корень проблемы", - говорит нардеп.

По её словам, уже разработан законопроект, который предусматривает коррекцию норм закона по лицеям.

"Нужно снижать порог по численности населения. Нужно обязательно отрегулировать эту ситуацию. И у нас недавно было обсуждение совместно с министерством, чтобы принять такой законопроект и дать возможность создавать лицеи в маленьких городах. И я с этим согласна. Министр говорил, что он много регионов посетил, были совещания, везде звучала эта проблема. Нужно ее убирать. И я поднимаю этот вопрос в комитете. И думаю, что мы откорректируем ситуацию", - говорит Юлия Гришина.

Депутат-мажоритарщик из Винницкой области Лариса Билозир также инициирует пересмотр этой нормы.

"Этот проект просто необходим. Все наши представители сферы образования говорят, что надеются на то, что требования по 10-11 классах будут пересмотрены", - говорит она. Депутат за то, чтобы обязательно оставили 10 и 11 классы для всех опорных школ.

В тоже время источник во фракции "Слуги народа" сказал "Стране", что у ее руководства пока нет решения по отмене нормы закона о сокращении старших классов.

"Хотя если будет сильный негативный резонанс в обшестве, то может быть и пойдут на попятную", - говорит источник.

По мнению Андрея Черных, эксперта по вопросам образования, необходимо изменить норму закона, чтоб опорные школы могли обучать и старшеклассников тоже – а не только учеников начальной и средней школы. А также дать местным советам с населением меньше 50 000 жителей также содержать лицеи и давать полное среднее образование.



"Думаю, что в ближайшее время в парламент будет внесен законопроект относительно решения этой проблемы, и у нас не будет даже дискуссии, что у нас закрываются 10-11 классы", – прогнозирует он.

Ранее "Страна" подробно описала, почему в Украине массово сокращают набор в старшие классы и куда теперь можно поступать учиться 9-классникам.

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