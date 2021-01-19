Лукашенко на Крещение отправился рубить дрова. Видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Крещенский вечер отправился рубить дрова. Об этом сообщил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".
Также опубликовано видео, на котором Бацька активно машет топором.
"То ли сегодняшним совещанием по лесу навеяно, то ли президент готовится топить баню... Окунется ли?" - говорится в комментарии под опубликованным видео.
Напомним, сегодня, 19 января, православные отмечают большой религиозный праздник Крещение. Киевляне массово пошли купаться в крещенской проруби, несмотря на 20-градусный мороз.
Ранее "Страна" писала о том, что сегодня президент России Путин впервые за три года искупался в проруби.
Также мы сообщали, что под Днепром на Крещение вспыхнула церковь, верующие спасают иконы.
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