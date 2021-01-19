Президент Беларуси Александр Лукашенко в Крещенский вечер отправился рубить дрова. Об этом сообщил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Также опубликовано видео, на котором Бацька активно машет топором.

"То ли сегодняшним совещанием по лесу навеяно, то ли президент готовится топить баню... Окунется ли?" - говорится в комментарии под опубликованным видео.

Напомним, сегодня, 19 января, православные отмечают большой религиозный праздник Крещение. Киевляне массово пошли купаться в крещенской проруби, несмотря на 20-градусный мороз.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня президент России Путин впервые за три года искупался в проруби.

Также мы сообщали, что под Днепром на Крещение вспыхнула церковь, верующие спасают иконы.