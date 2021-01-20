В среду, 20 января, православные отмечают Собор Иоанна Крестителя, который завершает период зимних Святок. В этот день наши предки говорили, что "Иван Креститель пришел - праздники увел".

Что можно и нельзя делать

По традиции православные начинают утро со стакана крещенской воды, которую выпивают натощак. Считается, что так человек избавляется от зла и обретает здоровье на целый год.

Обед должен быть сытным, потому что начинается мясоед – период, когда пост прекращается и можно есть мясо-молочные продукты.

Во время посиделок все шутят и веселятся. Застолья нередко проходят с пивом или брагой - считается, что так "запивается зло".

Девушкам с этого дня разрешается рукодельничать – шить и вязать.

После Крещения продолжается пора свадеб, а 20 января называют Зимним свадебником. В период сватовства варят пиво и заключить брак именно на Иоанна Крестителя считалось хорошей приметой. Впрочем, если верить лунному календарю, то день этот неблагоприятный из-за Луны в Овне, который будет влиять на брак негативно и заставлять супругов оспаривать первенство и лидерство.

На собор Предтечи вспоминали об этом святом, который и сыграл важную роль в событиях Богоявления. Церковь считает, что прежде Спасителя не было пророка большего. Из-за этого Иоанна прозвали Предтечей - что означает "предшествующий", "тот, что течет перед" Христом.

Что известно про Иоанна Крестителя

Иоанн Креститель провозгласил людей о пришествии Спасителя. Он был сыном священника Захарии и праведной Елизаветы и родился на полгода раньше Иисуса. Когда царь Ирод приказал убить всех новорожденных, ребенка спасла мать, сбежавшая с ним в пустыню.

Долгие годы Иоанн жил в пустыне, постился и молился, готовил себя к великому служению. В возрасте 30 лет он вышел к Иордану, чтобы оповестить народ о пришествии мессии. Крестив безгрешного Иисуса, он скончался мученической смертью.

Святого считают покровителем супружества, ему молятся о целомудрии, крепком браке и щедром супруге.

Народные приметы на Ивана-Бражника

Сегодняшний день в народе называли Иваном-Бражником или Перезимником, потому что он нёс первое известие о весне. Если стояла ясная и холодная погода, то ждали засушливого лета. Снег сулил такую же погоду до самой Масленицы, а пасмурная погода и утренний туман на болотах возвещали о богатом хлебном урожае.

Если морозы держались еще неделю после 20 января, то после них приходила весенняя оттепель.

На Ивана-бражника скот кормили хлебом с солью и блинами, чтобы повысить его плодовитость.

Купить крест на Крестителя считалось хорошей приметой - к такому человеку Ангел-Хранитель будет благосклонен. Если младенца покрестить 20 января, то возле него Креститель при крещении будет стоять. Душа того, кто умрет в этот день, будучи некрещеным, будет долго мыкаться и плакать.

Обычно на ужин варили петуха. Считалось, что его мясо принесет здоровье телу и зубам. А чтобы зубная боль вовсе не мучила, обувь и чулки старались надевать с левой ноги.

День ангела сегодня отмечают Иоанн и Иван.