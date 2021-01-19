Президент США Дональд Трамп, который планирует покинуть Белый дом перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена, не передаст ядерный чемоданчик своему сменщику, так как не будет присутствовать на церемонии. Поэтому до того, как Байден займет пост, кейс будет у них обоих.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости: США" со ссылкой на американские телеканалы.

Ядерный чемоданчик президента США — это специальный кейс, который содержит приборы и информацию, позволяющие его обладателю отдать приказ о применении ядерного оружия. Трамп отказался идти на инаугурацию Джо Байдена и не будет передавать чемодан своему сменщику, поэтому до середины среды, 20 января, когда Байден займет пост президента, ядерный чемоданчик будет у обоих. Свой Трамп возьмет во Флориду, а для Байдена сделают новый и отдадут ему в Вашингтоне.

Напомним, Трамп записал прощальную речь в Белом доме, в котором перечислил все свои достижения на посту президента.

Также сообщалось, что Сенат начнет рассматривать импичмент Трампа через час после инаугурации Байдена.