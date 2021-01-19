Еврокомиссия призвала страны Евросоюза к концу января выработать единую стратегию введения сертификатов вакцинации, которые будут признаваться как на территории ЕС, так и за рубежом.

Об этом говорится в стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе против пандемии, опубликованной во вторник, 19 января. Этот документ будет представлен на утверждение лидерам стран ЕС 21 января на саммите.

"Свидетельства о вакцинации позволяют четко фиксировать историю вакцинации каждого человека, чтобы обеспечить правильное медицинское наблюдение, а также мониторинг возможных побочных эффектов. Общий подход ЕС к доверенным, надежным и проверяемым сертификатам позволит людям использовать свои записи в других государствах-членах. Хотя преждевременно предполагать использование сертификатов вакцины для других целей, кроме охраны здоровья, подход ЕС может облегчить другое международное применение таких сертификатов в будущем", - говорится в документе.

Согласно концепции Еврокомиссии, сертификаты могут признаваться и использоваться в системах здравоохранения не только по всему ЕС, но и во все мире - с помощью систем сертификации Всемирной организации здравоохранения.

"Сеть "электронного здравоохранения" (eHealth) определит минимальный набор данных, необходимый для таких сертификатов на уровне ЕС, включая уникальный идентификатор и соответствующий фреймворк, обеспечивающий конфиденциальность и безопасность. Эта работа должна быть завершена к концу января 2021 года и представлена ​​в ВОЗ как возможный универсальный стандарт", - добавили в ЕК.

Еврокомиссия также поставила перед странами ЕС задачу к марту вакцинировать до 80% медперсонала и лиц старше 80 лет, а к лету - до 70% всего взрослого населения сообщества.

Напомним, в Европейском совете высказались в поддержку дебатов о сертификатах вакцинации против коронавируса в странах ЕС, но подчеркнули опасность слишком быстрого введения таких документов.

Ранее мы писали, что комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавируса высказался против введения требования обязательной вакцинации.