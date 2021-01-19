Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей Андрея "Риффмастера" Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Такое решение было принято судом на заседании во вторник. Таким образом суд оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов о необходимости изменения меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья их подзащитного, в частности, из-за заявленных проблем с сердцем и сердечно-сосудистой системой.

"Ходатайство защитника... об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

В связи с неявкой одного из защитников суд отложил рассмотрение дела обвиняемых в убийстве Шеремета по существу до 2 февраля 14:00. Как ожидается, на следующем судебном заседании суд начнет изучение материалов дела.

Напомним, 17 декабря Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко, несмотря на жалобы на ухудшение здоровья и подозрение на Covid-19.

Также мы сообщали, что подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко удивил суд и соратников новым элегантным образом.