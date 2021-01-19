В Закарпатской области отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков.

Об этом написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"В ответ на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета №40 от 29.12.2020 признаны утратившими силу решение о региональных языках Береговского и Виноградовского районных советов", - говорится в сообщении.

В посте отмечается, что таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ обвинила жителя Берегово в призывах к отделению Закарпатья от Украины.

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