Бывший сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар дал показания следователям Национальной полиции Украины, которые могут помочь выйти на след заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины во вторник, 19 января.

"Мужчина сообщил следователям Нацполиции дополнительные факты, которые могут помочь выйти на след заказчиков убийства известного журналиста, которое произошло в 2016 году. Полицейские обеспечивали охрану жизни и здоровья свидетеля во время его пребывания на территории Украины", - рассказали правоохранители.

В полиции добавили, что Макар, который ранее передал для опубликования аудиозаписи имеет процессуальный статус свидетеля.

"Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлены на фоноскопическую экспертизу", - добавили в Нацполиции.

Кроме того правоохранители подготовили ходатайство об оказании международной правовой помощи на проведение дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованными аудиозаписями. "Соответствующие документы переданы на согласование Офиса генерального прокурора", - добавили в полиции.

Напомним, машину Павла Шеремета подорвали в центре Киева летом 2016 года, журналист погиб на месте. Подозрение в его убийстве сотрудники правоохранительных органов объявили в декабре 2019 года троим людям: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. На суде все подозреваемые отказались признать свою вину.

4 января 2021 года в интернете появились аудиозаписи якобы прослушки в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева. Из них следует, что спецслужбы Беларуси могли планировать политические убийства своих оппонентов, в числе которых был и Шеремет.

Соответствующие записи обнародовал бывший сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар. Он утверждает, что передал записи украинской стороне еще в декабре 2020 года и готов свидетельствовать по делу в Офисе Генпрокурора Украины. Кроме того он объяснил, что не придал огласке записи раньше, потому что это могло бы поставить под угрозу его жизнь.