Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, в отношении которого США ввели санкции за "вмешательство в выборы", заявил, что его коллега по фракции Алексей Жмеренецкий причастен к подкупу главы Госгеокадастра Романа Лещенко.

Об этом нардеп сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Дубинского, сегодня проходит заседание комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики и "к сожалению, на заседании не присутствует депутат СН Алексей Жмеренецкий", избранный по мажоритарному округу в Хмельницкой области.

"А он многое мог бы рассказать про борьбу с коррупцией на своём опыте, так как на сегодня является фигурантом криминального разбирательства НАБУ по факту предложения и передачи взятки экс-главе Госгеокадастра Роману Лещенко", - заявил депутат.

Дубинский утверждает, что помощник Жмеренецкого на общественных началах Ковалев передал главе Госгеокадастра "25000 долларов из 170000, обещанных за отведение земли сг-назначения в Хмельницкой области в размере около 200 гектаров". После этого инцидента помощника нардепа задержали правоохранители.

"Думаю, Алексею нужно самому прокомментировать это дело и свою роль в нем, до момента, когда в сети появимся материалы криминального дела и содержание оперативной разработки. Шабунинское кодло об этом, конечно, молчит. Но у нас есть эликсир правды", - добавил Дубинский.

Отметим, что Алексей Жмеренецкий считается представителем так называемого "прозападного" крыла во фракции "Слуги народа" и вчера в комментарии "Стране" раскритиковал Дубинского.

“Вначале он пиарился на этой теме, а теперь обижается, что пострадал. Как-то нелогично”, - сказал Жмеренецкий.

Напомним, ранее Александр Дубинский обвинил "шабунят" в ведении американских санкций в отношении него. В Минфине США утверждали, что ограничения введены в связи с "вмешательством в выборы".

Также мы писали о том, развалится ли монобольшинство "Слуги народа" из-за скандала с Дубинским, которого прозападное лобби требует исключить из фракции.

Также "Страна" сообщала, что Офис генпрокурора начал расследование в отношении Дубинского. Открыты два уголовных производства: по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов.