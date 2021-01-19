Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отказал в заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича. Речь идет о деле по резиденции "Межигорье".

Об этом сообщает "Центре противодействия коррупции" (ЦПК) в своем Telegram-канале.

"Коллегия судей Никифорова, Павлышина и Черной отказали Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей Виктора Януковича", - говорится в сообщении "Центре противодействия коррупции".

В ЦПК напомнили, что ранее судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько также отказал в заочном аресте для Януковича. Тогда он аргументировал это тем, что следствие остановлено из-за розыска экс-президента.

Поэтому, по словам судьи, применять меру пресечения нельзя. Также Воронько тогда заявил о том, что Виктора Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.

Напомним, в июле 2018 года стало известно, что Печерский райсуд Киева передал арестованное имущество резиденции "Межигорье" в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Также сообщалось, что в Офисе генерального прокурора Украины обещают арестовать Януковича, если он вернется в страну.