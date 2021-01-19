Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2020 году не запретило ни одного российского фильма и даже демонстрацию одного разрешила.

Об том сообщает "Интерфакс-Украина".

"По выводам Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации в 2020 году запрещенных фильмов производства Российской Федерации нет", - говорится в ответе Госкино на запрос журналистов.

Как объяснили в Госкино, на рассмотрение Экспертной комиссии в прошлом году был передан только один фильм российского производства - "Обратная связь" (А. Нужный, 2020 год, Россия). По результатам рассмотрения, фильм был разрешен для проката на территории Украины.

В 2018 году Госкино запретило три российских сериала и предоставило разрешение на прокат трех российских фильмов, а в 2019 году запретило пять фильмов, из которых два российских, а в одном снимался президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что Госкино даст деньги 72 проектам, в список попали фильмы "Евродонбасс" и "Безумная свадьба-3".

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