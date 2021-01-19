Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко считает, что не может полноценно выполнять обязанности министра. Если на повторном голосовании парламента по его кандидатуре, которое Витренко ожидает в конце января-начале февраля, его не изберут, то он вернется в частный бизнес.

Об этом Витренко заявил в интервью газете "День".

"То есть, с одной стороны, они (правительство- Ред.) оставляют много обязанностей и.о., но потом пишут, что у него нет полномочий подписывать, например, приказы министерства. А чтобы обязанности выполнялись нужно издавать приказы министерства. Например, я их не могу выдавать", - ответил Витренко на вопрос, как приставка "исполняющий обязанности" мешает ему выполнять обязанности. И добавил, что недавно принятая поправка Алены Шкрум "фактически делает невозможным выполнение многих обязанностей исполняющим обязанности министра"

Также он сообщил, что ждет повторного голосования по своей кандидатуре, которое должно состояться в комбинации первый вице-премьер и министр энергетики уже в конце января или в начале февраля, но изберут ли его он не знает. В случае, если нет, Витренко планирует заняться частным бизнесом и "вести нормальный образ жизни".

"Я имею поддержку Зеленского, председателя фракции "Слуги народа", премьер-министра, а также многих депутатов фракции "Слуга народа", но со всеми 246 депутатами не общался, поэтому не знаю, сколько из них меня поддерживают", – сказал Витренко.

Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рада провалила голосование за назначение бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики. Однако 21 декабря Витренко назначили исполняющим обязанности министра.