Витренко пообещал уйти в частный бизнес, если Рада не сделает его полноценным министром
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко считает, что не может полноценно выполнять обязанности министра. Если на повторном голосовании парламента по его кандидатуре, которое Витренко ожидает в конце января-начале февраля, его не изберут, то он вернется в частный бизнес.
Об этом Витренко заявил в интервью газете "День".
"То есть, с одной стороны, они (правительство- Ред.) оставляют много обязанностей и.о., но потом пишут, что у него нет полномочий подписывать, например, приказы министерства. А чтобы обязанности выполнялись нужно издавать приказы министерства. Например, я их не могу выдавать", - ответил Витренко на вопрос, как приставка "исполняющий обязанности" мешает ему выполнять обязанности. И добавил, что недавно принятая поправка Алены Шкрум "фактически делает невозможным выполнение многих обязанностей исполняющим обязанности министра"
Также он сообщил, что ждет повторного голосования по своей кандидатуре, которое должно состояться в комбинации первый вице-премьер и министр энергетики уже в конце января или в начале февраля, но изберут ли его он не знает. В случае, если нет, Витренко планирует заняться частным бизнесом и "вести нормальный образ жизни".
"Я имею поддержку Зеленского, председателя фракции "Слуги народа", премьер-министра, а также многих депутатов фракции "Слуга народа", но со всеми 246 депутатами не общался, поэтому не знаю, сколько из них меня поддерживают", – сказал Витренко.
Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рада провалила голосование за назначение бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики. Однако 21 декабря Витренко назначили исполняющим обязанности министра.