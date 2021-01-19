20 января, на ступенях Капитолия в Вашингтоне, состоится торжественная церемония вступления Джо Байдена в должность президента США. После этого он и Джилл Байден займут Белый дом.

В этом году один из самых устойчивых ритуалов передачи власти в Америке не будет соблюден. Обычно уходящий президент приветствует нового на ступенях Северного портика Белого дома, а затем едет с ними в Капитолий.

Однако Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон в день инаугурации, за несколько часов до церемонии. А его супруга Мелания не пригласила новую первую леди в Белый дом на тур гостеприимства.

78-летний Джо Байден - самый возрастной президент США. Его супруге Джилл Байден - 69. Вместе они уже 43 года.

Собрали, что известно об истории их знакомства, а также фото, как они выглядели в молодости.

Пара поженилась в 1977 году, а до этого из связывали несколько лет отношений. Для Джо и Джилл это был второй брак.

Молодой Джо Байден (второй справа) во время учебы в Академии Archmere

В 30 лет Джо Байден стал самым молодым сенатором, а через несколько недель после этого в автокатастрофе погибла его жена Нелия и годовалая дочь Наоми - за неделю до Рождества. В машине также находились и два сына Байдена - Бо и Хантер, но они уцелели.

После смерти жены и дочки Байден думал над тем, чтобы переехать в Австралию и отказаться от политической карьеры, но решил остаться в США.

Джо Байден с первой супругой Нелией Байден и детьми

Джилл Байден в 19 лет вышла замуж за бывшего футболиста Билла Стивенсона, который открыл музыкальный бар в Делавэре. Их брак продлился четыре года.

У истории ее знакомства с Джо Байденом есть несколько версий.

Одни СМИ пишут, что 24-летняя Джилл и 32-летний Джо встретились на свидании вслепую, которое им устроил брат Байдена. Другие - что впервые они увиделись в зоне прилета аэропорта, когда Джилл подошла с рекламными проспектами. Будущий президент США и она разговорились, а уже в машине младший брат Байдена сказал, что это его школьная приятельница и он может ее пригласить на встречу.

Джо и Джилл вскоре после знакомства

На первом свидании Джо Байден и Джилл пошли в кино. Будущая первая леди тогда была студенткой - изучала литературу в университете.

Джилл Байден в молодости

Пара поженилась спустя два года. Джилл несколько раз отвергала предложение молодого сенатора.

"Такая разница в возрасте и статусе. Я встречалась с парнями в джинсах и футболках с кроссовками, а он пришел на первое свидание в строгом джемпере и мокасинах" - вспоминала она в интервью Vogue.

Молодые Джо и Джилл Байден

Медовый месяц пара провела за "железным занавесом" - в Венгрии (где родился один из спонсоров Демпартии Джордж Сорос), что тогда считалось экстравагантным.

У бывшего мужа первой леди есть своя версия. В 2020 году Билл Стивенсон дал интервью таблоиду Daily Mail, заявив, что Байден разрушил его брак, заведя интрижку с Джилл. То есть, что их отношения начались вовсе не после развода.

Билл Стивенсон, Фото: Daily Mail

Джилл Байден воспитывал двух сыновей Байдена. В браке родилась дочь Эшли.

Джо Байден с супругой и детьми, 1987 год

В 2015 году от рака мозга умер сын Байдена - Бо. Ему было 46 лет.

После замужества и до нынешнего времени Джилл Байден преподавала английский язык и литературу студентам и детям с особенностями развития. После победы супруга на президентских выборах она заявила, что и в статусе первой леди продолжит свою преподавательскую работу на полной ставке.

Пост Байдена на День святого Валентина два года назад

Несмотря на то, что Джилл Байден не стала отказываться от своей карьеры, чтобы посвятить жизнь успехам мужа, она все время поддерживает его. Летом 2020 года, в разгар предвыборной кампании, она организовывала для своего мужа предвыборные митинги и сама принимала в них участие.