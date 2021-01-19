"Студия "Квартал 95", которой до президентства руководил Владимир Зеленский, не подтвердила и не опровергла продажу франшизы "Лига смеха" российскому каналу "СТС". Дистрибьютер продукции "Квартала", шведская компания Eccho Rights, самостоятельно принимает решение о том, на какие рынки продавать этот контент.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление студии.

"Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights - эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии "Квартал 95" за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет", - заявили в "Квартале" в ответ на запрос журналистов.

По словам представителей студии, с целью дистрибуции формата компания Eccho Rights вправе ознакамливать третьих лиц с процессом производства контента, в том числе со съемочным процессом, без получения дополнительного согласия у "Квартала".

"Условия продажи формата является коммерческой тайной и не могут разглашаться", - добавили представители студии.

Журналисты обратились с запросом в компанию Eccho Rights, чтобы выяснить детали сделки по продаже франшизы.

Тем временем покупку "Лиги смеха" подтвердил участник креативной команды российской версии этого телешоу, редактор "Международного союза КВН" Евгений Донских.

Видео: YouTube/ Официальный канал КВН

"CTC Медиа" давно приобрело права на несколько продуктов, среди которых была и "Лига смеха". Уже работаем. Мы в этом около года", - сказал Донских.

Телеканал "CTC" еще в 2019 году подал заявку на регистрацию товарного знака с соответствующим названием. Запускает шоу продакшн Александра Маслякова-старшего АМиК.

По оценкам медиа-эксперта Андрея Соломахи, стоимость продажи формата ТВ-шоу федеральному российскому телеканалу может стартовать от 500 000 долларов, в зависимости от достигнутых договоренностей.

Кастинг-фестиваль российской "Лиги смеха" запланирован на 25-27 января. Команды, которые пройдут отбор, в конце февраля выступят на телефестивале юмора, где из 20 или 24 коллективов тренеры отберут 12 команд для участия в сезоне. Съемки пройдут в Москве с последующей трансляцией на российском канале "СТС". Этот канал с мая 2020 приобщен к санкционному списку СНБО Украины.

30 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский, который ранее руководил "Кварталом", задекларировал роялти от деятельности студии на общую сумму в 4 589 832 грн.

Ранее "Страна" писала о том, почему после ухода Зеленского в президенты "Квартал 95" начал сдавать позиции.