Пилот британской авиакомпании British Airways рекордные 243 дня лечился от Covid-19 в американской клинике. 59-летний Николас Синнотт был госпитализирован в Техасе в марте, а выписан незадолго до Рождества. Он сразу же улетел домой в английское графство Суррей. Об этом сообщает The Times.

Выздоровлению пилота предшествовало тяжелое течение болезни. У Синнотта началась респираторная недостаточность, его поместили на искусственную вентиляцию легких, а затем подключили к аппарату искусственного сердца и легких. Все это время рядом с ним была его 54-летняя жена Никола, которая, как считается, помогла ему выздороветь.

"Все органы его тела были поражены Covid-19. Но все же, поскольку его здоровье было очень хорошим, как у пилота, он смог выдержать все это и пережить такую ​​серьезную болезнь", - рассказал доктор Бисваджит Кар - кардиолог, который лечил Синнотта.

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