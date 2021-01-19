Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания нарушат традицию и не будут приглашать Джо и Джилл Байден в Белый дом перед тем, как покинуть его утром 20 января.

Об этом пишет CNN.

Трамп нарушит один из самых устойчивых ритуалов передачи власти в Америке: обычно уходящий президент приветствует нового на ступенях Северного портика Белого дома, а затем едет с ними в Капитолий. По словам источника CNN, вместо президента и первой леди Байденов будет встречать глава Белого дома Тимоти Харлет.

Первая леди США Мелания Трамп также отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом жену избранного президента США Джозефа Байдена Джилл Байден.

Тем самым она нарушила традицию, продолжавшуюся более 70 лет: супруга уходящего президента перед инаугурацией принимала в семейном крыле резиденции жену нового главы государства, показывала ей жилые помещения и рассказывала о жизни в Белом доме. Традиция появилась в 1950-х, когда Бесс Труман, жена президента Гарри Трумана, позвала в Белый дом спутницу жизни избранного президента Дуайта Эйзенхауэра.

Напомним, в Вашингтоне уже усилили безопасность перед инаугурацией Байдена, которая состоится 20 января.

Также мы писали о том, что Трамп ранее уже заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена.

Между тем, сторонники Трампа готовят новый бунт в день инаугурации Байдена.