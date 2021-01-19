Иммунологическая эффективность второй российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" производства российского научного центра "Вектор" составляет 100%.

Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает агентство "Интерфакс" во вторник, 19 января.

"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз клинических исследований, иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По их данным, первая и вторая фаза клинических исследований второй российской вакцины от Covid-19 проводились в июле-сентябре прошлого года.

Во второй фазе принимали участие 86 человек, разделенных на две группы: одна группа (43 добровольца) уже получила вакцину "ЭпиВакКорона", другая (43 добровольца) – плацебо. Все привившееся добровольцы чувствовали себя хорошо, лишь у двух из них отмечалась болезненность в месте укола. Через двое суток боль прошла.

Напомним, 14 октября 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации новой вакцины от коронавируса под названием "ЭпиВакКорона". После этого в ноябре началась фаза пострегистрационных исследований с участием 150 добровольцев старше 60 лет и трех тысяч добровольцев старше 18 лет. У всех добровольцев, привитых этим препаратом выработались антитела, а клеточный иммунитет сформировался у большинства из них.

Вакцина "ЭпиВакКорона" является вторым препаратом от коронавируса. Первый из них вакцина под названием "Спутник V" была зарегистрирована в РФ летом в 2020 году и сейчас используется многими странами.