Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и депутат государственной думы ФС РФ Владимир Жириновский заявил, что мог бы принят участие в выборах президента Украины и одержать победу на голосовании.

Об этом пишу "Известия" со ссылкой на слова политика в эфире телеканала "Россия 1" во вторник, 19 января.

На соответствующий вопрос журналиста лидер ЛДПР ответил: "Обязательно. За меня проголосовали бы и русские, и украинцы"

Также он сказал, что всем уже надоело смотреть, как гибнет страна вместе с экономикой и отдельно высказался о ситуации с вакциной против коронавируса, которую государство не хочет брать от России.

"Весь мир встал в очередь на вакцину — и нашу, и другие. А только на Украине нет вакцины. Смешно, рядом Россия, им предлагают — берите, даже бесплатно, но нет", - сказал политик.

Также он прокомментировал и ситуацию с русским языком в Украине, по его мнению его использование запрещает правительство "пытаясь насильственно заставить говорить русских на украинском".

Напомним, в марте 2019 года Жириновский подал в Госдуму проект постановления о непризнании выборов президента Украины.

Также сообщалось, что после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины Жириновский утверждал, что жители страны уже через полгода потребуют его отставку. Кроме того, политик считает, что в ближайшие 20-30 лет отношения между Москвой и Киевом не улучшатся.