Парламент Украины сможет принять во втором чтении президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум уже на следующей неделе.

Об этом со ссылкой на замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я бы поделил на несколько важных блоков (законопроекты, которые Рада планирует рассмотреть 26-29 января, – Ред.). Первый блок – это и наше программное обещание, и то, за что мы много боролись, – это народовластие, и тот самый закон о референдуме, который уже почти полгода обрабатывался, согласован со всеми международными институциями, украинскими экспертами. Он будет на этой неделе в повестке дня. Кажется, прямо во вторник. То есть, думаю, во вторник-среду (26-27 января, – Ред.) мы сможем проголосовать законопроект о референдуме, и открыть возможность для всеукраинских референдумов", – сказал Александр Корниенко.

Напомним, законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" Зеленский зарегистрировал еще прошлым летом, 9 июня. Рада приняла его в первом чтении 18 июня 2020 года.

"Страна" анализировала, зачем президентской партии "Слуга народа" нужен этот закон.