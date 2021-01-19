В семье умершего 31 января 2018 года первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка в последнее время не все спокойно. Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, с декабря прошлого года и по сегодняшний день на личный мобильный телефон сына космонавта Дмитрия Каденюка регулярно поступают угрозы физической расправы. Неизвестные звонят с различных номеров.

Семья Каденюка обратилась с заявлением в полицию Печерского района и по данному факту начато расследование по ч.1 ст.129 УК Украины (угроза убийством; предусматривает наказание до 2 лет ограничения свободы).

Как утверждает источник, родные Каденюка не исключают, что угрозы могут быть связаны с открытым ранее уголовным производством по факту подделки документов с целью завладения их квартирой на бульваре Леси Украинки. Известно, что это единственная недвижимость, оставшаяся в наследство от первого космонавта, который, как известно, вел очень скромный образ жизни.

Ранее "Страна" сообщала, что через два года после смерти Леонида Каденюка, члены его семьи - жена и сын - столкнулись с аферистами, которые пытаются переоформить на себя скромное имущество в виде полученной от государства в конце 90-х квартиры на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Заявителем в этом деле был 36-летний сын космонавта от второго брака - Дмитрий Каденюк. Он жаловался, что некий гражданин, который не имеет отношения к его семье, через два месяца после смерти отца в марте 2018 года написал заявление в столичную нотариальную контору, что якобы у Леонида Каденюка кроме него нет никаких родственников и будто бы перед смертью космонавт именно ему завещал все свое движимое и недвижимое имущество.

Полиция тогда начала расследование по ст.358 УК Украины (подделка и использование заведомо поддельных документов), но чем оно завершилось на данный момент неизвестно. Правоохранители проверяют причастность этих же людей к угрозам семье космонавта.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ впервые выпустила вертикальную купюру, на ней изображен Каденюк.

Также мы сообщали, что на Байковом кладбище установили памятник первому космонавту Украины Леониду Каденюку.