Днем во вторник, 19 января, лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась напал на руководителя общественной организации "Студреспублика" Павла Викнянского и других активистов, которые принимали участие в акции против ультраправого насилия.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал Викнянский.

"В районе 12:45 ультраправый активист, лидер формирования С14 Евгений Карась со своими "коллегами" напал на участников акции против ультраправого насилия, а именно на меня и на нескольких наших представителей", - рассказал Павел Викнянский.

По его словам, четверо активистов "Студреспублики" уже находились в такси и уезжали, когда Карась с друзьями, пока машина остановилась на светофоре, прямо на проезжей части (на углу Владимирской и Большой Житомирской) открыли обе двери с правой стороны авто. Карась начал кричать и оскорблять находящихся в ней людей, провоцируя конфликт.

"Карась был на месте акции, свободно прогуливался, в отличие от левых активистов, которых с утра силой задержали и отправили в Подольский райотдел. Он целенаправленно с целью возможной расправы преследовал республиканцев. Полиция ему совершенно не мешала. Практически в этом же месте, как известно, 19 февраля 2014 года, в последние дни Евромайдана, титушки силой из такси вытащили журналиста Вячеслава Веремия и убили", - заявил Викнянский.

Лидер "Студреспублики" также рассказал, что по свидетельству одного из представителей правоохранительных органов, у ультраправых, традиционно срывавших антифашистскую акцию, был обнаружен травматический пистолет.

Евгений Карась уже выложил в своем Telegram-канале видео с нападением на участников антифашистской акции.

Отметим, акция против ультраправого насилия проводится ежегодно 19 января: в этот день в 2009 году адвокат Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты в Москве ультраправыми радикалами. Бабурова перед смертью делала репортаж о российских неонацистах.

В 2021 году в Киеве должны были пройти две антифашистские акции. Однако утром полиция задержала ее участников, а днем правоохранители не давали провести акцию, ссылаясь на карантинный запрет.

Также "Страна" писала о том, что обвиняемый в убийстве Бузины Медведько и другие радикалы порадовались срыву антифашистской акции и похвалили полицию за задержание левых активистов.