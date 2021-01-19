Сегодня, 19 января, в Киеве должны были пройти два митинга антифашистов. Мероприятиями хотели напомнить об ультраправом насилии. Но оба они не состоялись.

В первом случае всех активистов задержали. Во втором - участники вынуждены были разойтись, чтобы сценарий не повторился.

На срыв акций живо отреагировали националисты. Больше других злорадствовал обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько. На постах в соцсетях все не завершилось. Лидер ультраправых из С14 Евгений Карась после антифашисткой акции напал ее участника - лидера организации "Студреспублика" Павла Викнянского.

При этом сами националисты собираются на свои акции когда захотят, и никто их не задерживает. Хотя в соцсетях уже давно удивляются, почему карантин праворадикалам не писан.

И сегодня полиция лишний раз доказала, что ультраправая тусовка в Украине покрывается властью. А сами радикалы торжественно объявили по итогам акций, что "фашисты, полиция - одна коалиция".

Все подробности скандала - в материале "Страны".

"Конституция не действует". Как сорвали первую акцию

Первая акция была запланировала на Контрактовой площади, возле памятника Сагайдачному.

Ее антфашисты в разных странах Европы ежегодно стали проводить после убийства 19 января 2009 года в центре Москвы. Средь бела дня на улице Пречистенке киллер расстрелял адвоката Станислава Маркелова и журналистку "Новой газеты" Анастасию Бабурову, которые вышли на улицу с пресс-конференции.

Маркелов еще в начале 2000-ных выступал в суде против полковника Юрия Буданова, который был приговорен к 10 годам колонии за убийство 18-летней жительницы чеченского села Эльзы Кунгаевой (интересы ее семьи представлял Маркелов).

Когда Буданова в 2009 году решили отпустить досрочно, Маркелов попытался обжаловать это решение. И после пресс-конференции по этому поводу его застрелили. В ходе следствия обсуждались версии, что это была месть Маркелову от сторонников Буданова.

За их убийство спустя два года были осуждены два человека - Никита Тихонов и Евгения Хасис. Следствие установило, что они убили Станислава Маркелова за то, что тот представлял в суде чеченцев, а также людей, пострадавших от рук националистов. Тихонов получил пожизненное, Харис была приговорена к 18 годам колонии.

По мнению украинских антифашистов, собравшихся сегодня в Киеве, эта дата - повод напомнить о преступлениях ультраправых в Украине. "Мы считаем, что безнаказанность правых экстремистов будет трагические последствия для общества", - сказали организаторы корреспонденту "Страны".

В Киеве мероприятие проводила "Студенческая республика". На сайте общественного движения указывается цель его работы "заключается в улучшении жизни украинских студентов и других категорий украинского народа, развития молодого поколения и защиты прав и интересов молодежи Украины".

Но акция "Студреспублики" не состоялась. Возле памятника Сагайдачному активистов уже ждали сотрудники Нацполиции. Они на повышенных тонах стали говорить, что сейчас в стране карантин, по причине чего подобные мероприятия запрещены.

Собравшиеся говорили, что мирные собрания - их конституционное право. Однако силовик ответил фразой, которая может войти в историю: "Конституция не действует".

В итоге в Подольское управление полиции были доставлены 13 человек - участников акции. Как проходило их задержание - в видео "Страны":

Глава "Студенческой республики" Павел Викнянский, один из организаторов акции, прокомментировал задержания участников акции.

"Полиция нас встретила у метро Контрактовая площадь затем провела к месту проведения акции, а здесь уже задержала. Зачем это делать? ФОПам, проводить митинги можно, а нам нельзя? Мы собираемся, чтобы показать, что нас не запугать угрозами и насилием, мы не принимаем эту новую норму и не хотим жить в обществе, где приходится опасаться нападений", - сказал Викнянский "Стране".

По его мнению, вместо того, чтобы защитить участников от ультраправых, полиция их "упаковала". "Государство должно прекратить предоставлять ультраправым финансирование и дополнительные полномочия, а преступления праворадикалов должны быть расследованы", - заявил Викнянский.

Что произошло со второй акцией антифа

Вторая акция на эту же тему была намечена на 12:00 на Михайловской площади. Ее тут проводят каждый год.

Антифашистов - около двух десятков человек - полицейские ждали и там. Аргументация у силовиков была та же - про локдаун. Активисты вынуждены были разойтись, чтобы не были задержанными.

Нацполиция не дает антифашистам проводить митинг на Михайловской площади в Киеве. Фото: Страна

Отметим, что ежегодно на антифашистов, которые собираются у Михайловского собора, нападают националисты. В прошлом году они забросали акцию петардами и яйцами. В итоге полиция задержала 11 праворадикалов. Но в этом году правоохранители предпочли разгонять по формальным основаниям тех, кто вышел на мирную акцию.

Роль ультраправых сегодня

Интересно, что разгонять антифашистов, которые вышли против насилия ультраправых, полиции помогали... сами ультраправые.

Эту информацию подтвердил обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины националист из С14 Андрей Медведько. Он опубликовал в Facebook радостный статус.

"Наша правая коалиция в этот морозный день собралась, чтобы немножко погонять леваков, шариев и другую п@доту, которая хотела митинговать в поддержку российских г@вномутов. Не получилось. Всех леваков упаковали полицейские еще на подходах. Как говорится: фашисты, полиция - одна коалиция", - написал Медведько.

Точку зрения Медведько разделили и другие радикалы, подписанные на Telegram-канал "Опусти Вату". Там опубликовали пост о том, что правые не успели разогнать антифашистскую акцию, так как ее участников задержала полиция.

"Никогда не думал, что это скажу, но респект полиции", - пишет пользователь Rrrromich 1927.

Другой комментатор говорит о том, что чуть ли не в первый раз жизни гордится полицией. "Впервые с 2016 года говорю это: мусора красавцы", - отметил пользователь под ником Историк Одесса.

"Ультралевые ватные активисты пытались провести свой ватный шабаш, но благодаря Национальной полиции ничего не вышло и всех запаковали. Тот случай, когда полиция реально национальная! Спасибо!" - добавил другой пользователь.

Посвятил пост антифашистам и лидер С14 Евгений Карась. Орфография и пункция сохранены: "Все что нужно знать о двух акцией коммунистов которые сегодня не состоялись. На Подоле полиция упаковала левых и националистов. На Михайловской площади левые сами разошлись. Полиция задержала только одного националиста. А я гулял по Киеву с корреспондентами Всемирно-Броварского телевидения и случайно наткнулся на такси зараженное вирусами медведчука".

В следующем сообщении Карась опубликовал видео (размещено ниже) - как он напал на лидера "Студреспублики" Павла Викнянского после антифашисткой акции в Киеве. Подробности случившегося активист-республиканец рассказал "Стране".

"В районе 12.45 Евгений Карась со своими "коллегами" напал на участников участников акции против ультраправого насилия, а именно на меня и на несколько наших представителей.

Причем, четверо республиканцев уже находились в такси и уезжали, когда Карась с друзьями, пока машина остановилась на светофоре открыли двери с правой стороны авто и начали орать и оскорблять находящихся в ней людей, провоцируя конфликт. Карась был на месте акции, свободно прогуливался - в отличие от левых активистов, которых с утра силой задержали и отправили в Подольский райотдел, а потом целенаправленно преследовал активистов. Полиция ему совершенно не мешала.

Практически в этом же месте 19 февраля 2014 года титушки силой из такси вытащили журналиста Вячеслава Веремия и убили", - рассказал Викнянский.

О чем говорят нападения на антифа

На второй год президентства Владимира Зеленского националисты окончательно вернулись на улицы Киева и других городов с привычным инструментарием - нападениями, срывами мирных митингов. И, как при Порошенко, правоохранители откровенно "подсуживают" ультраправой тусовке. Позволяя ей то, чего нельзя всем остальным.

То есть националистам снова позволяют сеять в Украине атмосферу страха, чтобы закрыть рты критикам того, что происходит в стране.

Правда, не совсем понятно, зачем это нужно Владимиру Зеленскому.

Раньше националистический актив, за рядом исключений, был в основном лоялен к Порошенко. Но в отношении Зеленского ультраправые настроены открыто враждебно.

Одновременно они дискредитируют власть Зе в глазах тех украинцев, которые снесли на выборах власть Порошенко - именно в силу разгула национализма в его каденцию. И это уже показали результаты "Слуги народа" на местных выборах - партия Зеленского по сути потеряла юго-восток.

Очевидно, что такие дела, как разгон антифашистов руками властей и при поддержке националистов никакой пользы для Банковой не приносят. А несут исключительно негативные последствия для президента - как человека, который ситуацию с правопорядком не контролирует и дает кошмарить людей, которые просто выходят на мирные митинги.