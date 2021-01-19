Депутат Госдумы России и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится под арестом, в тюрьму на 20 лет.

Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на первом заседании Госдумы в рамках весенней сессии, видео публикует URA.RU в своем Twitter.

По мнению депутата Госдумы РФ, Навальный должен получить реальный тюремный срок за то, что ведёт антигосударственную деятельность по приказу западных спецслужб.

"Навальный завербован западными спецслужбами и много лет ведет антигосударственную деятельность... Надо по всем уголовным делам внести приговоры, не шутить, отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю", - сказал Жириновский.

По словам политика, российские правоохранительные органы слишком мягко обходятся с Навальным. "Сколько денег он получил из-за границы? И где наши правоохранительные органы? Почему такое мягкое к нему отношение?" - добавил лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский призвал посадить Алексея Навального в тюрьму на 20 лет.



По словам лидера ЛДПР, все действия Навального обернулись миллиардными убытками для России и обычных граждан страны, блогер «вредит стране напрямую, каждый день, каждый час» https://t.co/n0kTGCokV2 pic.twitter.com/5qFD6Q6c5P — URA.RU (@ura_ru) January 19, 2021

Напомним, 17 января 2021 года Навальный был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина, где проходил лечение с августа 2020 года. Ранее он был объявлен в розыск за нарушение условного наказания по делу "Ив Роше".

18 января суд арестовал Навального на 30 суток - до 15 февраля.

Позже в Кремле прокомментировали ситуацию с политиком и заявили, что Россия не будет после призывов из-за рубежа освобождать Навального и что Кремль не опасается массовых протестов в связи с его арестом.