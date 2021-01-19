Перед возвращением из Германии в Москву российский оппозиционный политик Алексей Навальный составил список россиян, против которых, по его мнению, должны быть введены санкции со стороны западных стран. Изначально планировалось довести список до руководителей западных стран, но после ареста Навального его соратник обнародовал список в соцсетях.

Об этом сообщил и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, обнародовав санкционный список на своей странице в Facebook.

"Заключение в тюрьму человека за пропуск заседаний по условно-досрочному освобождению, когда он оправлялся от отравления и храбро вернулся в Россию, - это возмутительно и нелепо. Продолжая это делать, удержание Алексея под стражей или обвинение его в новых преступлениях должно иметь последствия", - считает Ашурков.

Он рассказал, что Навальный вместе с командой уже давно выступают за индивидуальные санкции против тех, кто нарушает права человека. Список из восьми людей был согласован за несколько дней до возвращения политика в Москву, Ашурков должен был довести его до сведения западных стран.

"Однако, учитывая арест Алексея и режим, угрожающий посадить его в тюрьму на годы, я решил, что лучше всего использовать список Алексея в настоящее время, чтобы обнародовать его", - заявил соратник оппозиционного политика.

Всего в списке восемь человек:

миллиардер Роман Абрамович - "один из ключевых помощников и бенефициаров российской клептократии, со значительными связями / активами на Западе",

заместитель главы ВТБ, сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников - "заместитель президента - председателя правления банка ВТБ. Он является сыном Александра Бортникова, директора ФСБ и ключевого союзника Владимира Путина, и действует как "кошелек" для нечестных доходов своего отца",

глава ВТБ Андрей Костин - "президент и председатель правления государственного банка ВТБ, ключевого посредника в коррупционных денежных потоках, связанных с функционированием российского правительства и служб безопасности",

министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - "ответственный за сокрытие отравления Алексея и препятствование его эвакуации в Германию для лечения",

министр сельского хозяйства РФ, сын главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев Дмитрий Патрушев - "он действует как "кошелек" для нечестных доходов своего отца",

председатель ВЭБ Игорь Шувалов Игорь Шувалов - "бывший высокопоставленный правительственный чиновник, который сыграл важную роль в создании системы государственной коррупции, которая захватила российские политические и законодательные институты",

телеведущий Владимир Соловьев - "ключевая фигура российского государственного СМИ, один из главных рупоров авторитарной пропаганды",

миллиардер Алишер Усманов - "один из ключевых помощников и бенефициаров российской клептократии, со значительными связями / активами на Западе".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему Навального задержали сразу же после прилета в Москву и что это означает для России. Он арестован до второго заседания суда, которое состоится 29 января. На заседании будут решать, заменить ли политику условный срок на реальный.