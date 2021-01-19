Сегодня состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу, в ходе которого поднимались вопросы передвижения украинских граждан через КПВВ "Счастье", обмен удерживаемыми лицами, поиск лиц, пропавших без вести и "План совместных шагов", предложенный украинской стороной.

На сегодняшнем заседании, кроме представителей украинской и российской сторон, а также представителей ОБСЕ, присутствовали и "общественные советники ЛНР и ДНР". Об этом сообщил представитель ОРЛО в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник.

"Сегодня впервые в заседании политической группы Контактной группы по Донбассу примут участие общественные советники от ЛНР и ДНР. Теперь от ЛНР и ДНР в Минском переговорном процессе, кроме официальных представителей будут принимать участие и представители республиканской общественности (…) Республики воспользовались своим правом расширить состав делегаций", - говорится в сообщении.

Этот факт сильно возмутил представителя Украины в ТКГ Сергея Гармаша, который обвинил ОБСЕ в подыгрывании России.

"Естественно, когда на мониторах появились окошки с новыми людьми (встреча проходила в онлайн-формате - Ред.), а представительница ОРДО Михайлова предстала в компании еще двух человек, украинская делегация задала вопрос координатору подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю: кто эти люди? Дипломат с пятидесятилетним стажем начал многословно объяснять, что "еще со времен (Владимира) Горбулина (бывшего члена политической подгруппы в ТКГ - Ред.)" на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников", - написал Гармаш в Facebook.

Его возмутил тот факт, что ОБСЕ проигнорировала их появление, "не поинтересовавшись ни статусом, ни дипломатической процедурой их допуска" и "не взяв на себя ответственность за их техническое появление в процессе".

"То есть, теперь Москве в рамках ТКГ можно вообще все?! Мы не сорвали процесс, учитывая, что эта провокация, скорее всего, была приурочена к визиту в Киев нового председательствующего в ОБСЕ – министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Но послезавтра (21 января состоится основное заседание ТКГ по Донбассу - Ред.) нас, судя по всему, ждет бурное заседание", - написал Гармаш.

Тем не менее, сторонам удалось обсудить сегодня несколько вопросов. Одним из них стал порядок определения точек разворота автобусов-челноков, которые должны перевозить людей через линию разграничения на Донбассе в районе КПВВ "Счастье".

"Украинская сторона обратилась с просьбой к координатору ОБСЕ в гуманитарной группе послу Т. Фришу способствовать определению точек разворота с помощью координатора подгруппы по безопасности, главы миссии СММ ОБСЕ посла Х. Чевика", - говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в ТКГ.

Руководитель гуманитарной подгруппы, народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова снова предложила российской стороне "разблокировать процесс обмена", а ОБСЕ - посодействовать "разблокировке".

"Во время заседания политической подгруппы ее координатор посол П. Морель представил свой анализ предложений украинской и российской стороны относительно дальнейших шагов по решению конфликта (украинский "План совместных шагов" и замечания российской стороны)", - добавили в пресс-службе делегации.

В свою очередь украинская сторона предложила Морелю разработать единый проект документа, в который войдут предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ.

"Вопросы, которые обсуждались сегодня, станут предметом дальнейшего рассмотрения во время общего заседания ТКГ 21 января", - резюмировали представители украинской делегации.

Напомним, в начале ноября украинская сторона подготовила "План совместных шагов" для ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. Документ, называемый еще "планом (главы украинской делегации в ТКГ Леонида) Кравчука", содержит предложение полностью прекратить конфликт и демилитаризовать неподконтрольные территории Донбасса в начале 2021 года. А 31 марта 2021-го - провести там местные выборы. 13 ноября Киев дополнил "план Кравчука" по реинтеграции Донбасса несколькими новыми пунктами, которые, в частности, уточняют процесс передачи Украине контроля над границей с Россией.

Ранее мы писали, что "ДНР" и "ЛНР" согласились при посредничестве главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука передать Украине группу удерживаемых лиц в одностороннем порядке. В свою очередь Кравчук заявил, что у частных лиц нет полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов. А спикер украинской делегации Алексей Арестович назвал заявление непризнанных республик попыткой давления РФ на украинскую сторону.