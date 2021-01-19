Офис генпрокурора начал расследование в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Открыты два уголовных производства: по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов.

Об этом в Facebook сообщает "Центр противодействия коррупции".

"Есть для вас еще одна замечательная новость. Офис генпрокурора после обращений ЦПК, наконец, начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям: уклонение от уплаты налогов; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - сказано в сообщении.

Напомним, Александр Дубинский попал под санкции США, введенные против украинцев, которые якобы участвовали в публикации "пленок Деркача" и разоблачении действий Демпартии в Украине.

18 января нардеп дал пресс-конференцию по этому поводу. На ней адвокат Дубинского заявила, что обвинения американцев против нардепа во вмешательстве в избирательную кампанию - это дело рук "Центра противодействия коррупции". Сам депутат сказал, что подаст на ЦПК в суд и потребует возбуждения против его руководителей уголовного дела из-за ложных доносов.