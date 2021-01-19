Зеленский впервые за 1,5 года президентства выдал наградной пистолет
Президент Украины Владимир Зеленский выдал первый наградной пистолет. Его получил генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, который в марте 2020-го был назначен начальником Генерального штаба ВСУ. Об этом говорится в указе № 333/2020, опубликованном на сайте главы государства.
Напомним, что начиная с 2019 года, ни экс-президент Украины Петр Порошенко ни нынешний глава государства Владимир Зеленский не награждали никого именным огнестрельным оружием.
А вот глава МВД Арсен Аваков в 2020 году наградили огнестрельным оружием две с половиной сотни украинцев.
Как сообщалось, экс-нардеп Татьяна Черновол владела двумя единицами наградного оружия - пистолетом и автоматом. По решению суда, оружие и соответствующие удостоверения были изъяты.
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