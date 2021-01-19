Президент Украины Владимир Зеленский выдал первый наградной пистолет. Его получил генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, который в марте 2020-го был назначен начальником Генерального штаба ВСУ. Об этом говорится в указе № 333/2020, опубликованном на сайте главы государства.

Напомним, что начиная с 2019 года, ни экс-президент Украины Петр Порошенко ни нынешний глава государства Владимир Зеленский не награждали никого именным огнестрельным оружием.

А вот глава МВД Арсен Аваков в 2020 году наградили огнестрельным оружием две с половиной сотни украинцев.

Как сообщалось, экс-нардеп Татьяна Черновол владела двумя единицами наградного оружия - пистолетом и автоматом. По решению суда, оружие и соответствующие удостоверения были изъяты.