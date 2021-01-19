Во вторник, 19 декабря, президент России Владимир Путин принял участие в традиционных крещенских купаниях. Президент РФ регулярно бывает в храмах на основных церковных праздниках.

Видео купаний Путина появилось сегодня в соцсетях.

Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и, после окончания литургии, переоделся в тулуп и валенки и отправился к проруби чтобы принять участие в традиционных купаниях на День Крещения Господнего. Это не первый раз, когда президент России погружается в ледяную воду, также он регулярно посещает храмы во время церковных праздников.

Отметим, что в последний раз Путин купался на Крещение три года назад - в 2018 году.

Напомним, в Православной Церкви Украины объявили купание на Крещение "не украинской традицией", которая не смывает грехи.

Также сообщалось, что жители Киева массово пошли купаться в проруби на Крещение, несмотря на сильный мороз.