Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении главе Конституционного суда (КС) Александру Тупицкому по двум статьям (заведомо ложные показания и подкуп свидетеля).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР во вторник, 19 января.

В ГБР заявили, что Тупицкому вменяют совершение уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 ("заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты" и "подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний") Уголовного кодекса Украины.

В ГБР также добавили, что глава КСУ продолжает ходить на работу, чтобы якобы мешать установлению истины в уголовном деле против него, предоставлению его подчиненными документов на запросы следствия и явке лиц по повестке следователя.

"Глава КСУ после получения подозрения имитирует его невручение, неполучение статуса подозреваемого, посещая рабочее место", - сообщили в ГБР.

Напомним, Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения, однако не пришел и не предоставил документов об уважительности причин неявки.

После этого 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ. Затем он подписал указ об отстранении Александр Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.