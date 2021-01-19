В России с балкона 17-го этажа жилого дома выпали две 12-летние девочки. Одна из них погибла на месте, вторая упала в сугроб и госпитализирована в тяжелом состоянии. Трагедия произошла во вторник, 19 января, в подмосковных Химках. Об этом пишут российские СМИ.

На месте ЧП работаю правоохранители, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Как рассказала медикам скорой выжившая девочка, они с подругой выпали из с балкона случайно, когда встали на стулья, чтобы посмотреть на город. Однако, не исключена версия, что девочки сами прыгнули вниз.

Мужчина, который видел детей незадолго до трагедии, сообщил, что они были в хорошем настроении.

Ранее "Страна" писала о том, что российский подросток вызвал полицию в ответ на попытки матери уложить его спать.

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