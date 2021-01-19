В Подмосковье две 12-летние подруги захотели посмотреть на город и выпали с балкона 17 этажа
В России с балкона 17-го этажа жилого дома выпали две 12-летние девочки. Одна из них погибла на месте, вторая упала в сугроб и госпитализирована в тяжелом состоянии. Трагедия произошла во вторник, 19 января, в подмосковных Химках. Об этом пишут российские СМИ.
На месте ЧП работаю правоохранители, которые выясняют обстоятельства случившегося.
Как рассказала медикам скорой выжившая девочка, они с подругой выпали из с балкона случайно, когда встали на стулья, чтобы посмотреть на город. Однако, не исключена версия, что девочки сами прыгнули вниз.
Мужчина, который видел детей незадолго до трагедии, сообщил, что они были в хорошем настроении.
Ранее "Страна" писала о том, что российский подросток вызвал полицию в ответ на попытки матери уложить его спать.
Также мы сообщали, что в Одесской области подросток совершил харакири без видимых на то причин.