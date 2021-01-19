Лидер политической партии "Европейская солидарность" и экс-президент Украины Петр Порошенко лично поздравил с победой на выборах мэра Борисполя Владимира Борисенко, представителя своей партии. Новоизбранный городской глава продемонстрировал ему шоколадку Roshen (владельцем корпорации Roshen является сам Порошенко - Ред.), подаренную избирательницей.

Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале "ЕС".

Так, Петр Порошенко поздравил с победой нового мэра и пожелал ему успехов и побед. После чего Борисенко поблагодарил свою команду, сказал спасибо Порошенко за активную поддержку и выразил благодарность своим избирателям, а также рассказал историю про одну пожилую женщину, которая голосовала за него.

"Вчера на один из избирательных участков приехала бабушка, которой исполнится 90 лет в этом году. Выпила лекарств, вызвала себе такси, не побоялась 20-градусного мороза и приехала на участок. Приехала, чтоб проголосовать за меня. И пикантность этой ситуации придает то, что она подошла к члену комиссии и сделала мне подарок. Вот эту шоколадку!" - рассказал Борисенко, после чего достал из кармана пиджака шоколадку "Roshen" и продемонстрировал ее Порошенко.

Экс-президент в ответ заулыбался и сказал: "Вау! Спасибо!"

Данное видео прокомментировал телеграм-канал Политика страны:

"Пётр Порошенко и его команда довольно часто ударяются в крайне дешёвый пафос, от которого бы Станиславский кричал так, что и Байдену было бы слышно: "не верю".

Но на этом видео они, пожалуй, переплюнули сами себя.

Смотрите до конца ролик как Порошенко представляет победителя выборов мэра Борисполя от своей партии", - говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Борисенко набрал 28,41% голосов избирателей и победил на выборах мэра.

Также сообщалось, что действующий мэр Борисполя умер от последствий коронавируса, после чего были назначены повторные выборы.