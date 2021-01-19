Украинская сторона, которая получила новые сведения о возможных белорусских заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета, не запрашивала правовую помощь в Беларуси. Об этом сообщил белорусский МИД, передает телеграм-канал Sputnik Беларусь.

"При этом Минск готов передать Киеву доказательства мошенничества человека, опубликовавшего эту запись. Кстати, эти документы уже переданы Польше, Литве и Германии", - говорится в сообщении.

Сообщение внешнеполитического ведомства появилось после того, как в интернете была опубликована аудиозапись, на которой якобы обсуждается подготовка к убийству известного журналиста.

Напомним, машину Павла Шеремета подорвали в центре Киева летом 2016 года, журналист погиб на месте. Подозрение в его убийстве сотрудники правоохранительных органов объявили в декабре 2019 года троим людям: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. На суде все подозреваемые отказались признать свою вину.

4 января 2021 года в интернете появились аудиозаписи якобы прослушки в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева. Из них следует, что спецслужбы Беларуси могли планировать политические убийства своих оппонентов, в числе которых был и Шеремет.

Соответствующие записи обнародовал бывший сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар. Он утверждает, что передал записи украинской стороне еще в декабре 2020 года и готов свидетельствовать по делу в Офисе Генпрокурора Украины. Кроме того он объяснил, что не придал огласке записи раньше, потому что это могло бы поставить под угрозу его жизнь

"Страна" подробно разбиралась в новой версии убийства журналиста Павла Шеремета.