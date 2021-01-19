Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, произошедшую с оппозиционером Алексеем Навальным, который был задержан в аэропорту "Шереметьево" сразу после прибытия из Германии в Москву.

Об этом пишет РИА "Новости" во вторник, 19 января.

Журналисты попросили прокомментировать высказывание Навального, о том, что российский лидер Владимир Путин его боится. Песков назвал это "полной ерундой".

"Поскольку речь идет о гражданине РФ, в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил, не имеют никакого отношения к президенту России. Не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, это абсолютная ерунда", - сказал пресс-секретарь Путина.

На вопрос, будет президент России следить за Навальным и соблюдением его прав, Песков ответил "нет".

"Это не та ситуация, которая требует особого внимания президента. Права всех граждан гарантируются законом РФ, безусловно, будет и в этом случае. Мы не намерены учитывать международное мнение в данном случае", - сказал он.

Песков также добавил, что в России слышат призывы зарубежных стран, которые просят освободить Навального, однако не собираются к ним прислушиваться.

"Мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям", добавил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков назвал "тревожными" призывы Навального выходить людей на улицы и заявил, что эти высказывания могут проанализировать на предмет призывов к чему-то незаконному. Однако, заверил пресс-секретарь, в Кремле не опасаются массовых протестов.

Говоря об аресте оппозиционера, представитель Кремля сказал, что Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) проявляла гибкость и понимание к Навальному во время его пребывания в клинике за рубежом, но после его выписки появились вопросы. Речь идет об условном сроке политика, который он получил за хищения и мошенничество в фирмах "Ив Роше", и не являлся на регистрацию во ФСИН.

"Нет, здесь нет никакого противоречия. Вы знаете, что в то время, когда он являлся, собственно, в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавал и проявлял здесь абсолютную гибкость и понимание. Но после того как непосредственно госпиталем "Шарите" было подтверждено, что пациент перестал являться таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не видят ли в Кремле противоречия в том, что Навальный не отмечался в полиции, поскольку был на лечении в Берлине, когда был отпущен с разрешения президента РФ", - сказал Песков.

На заявление Кремля отреагировал Телеграм-канал "Политика страны".

"Кремль устами Пескова озвучил позицию по аресту Навального.

К призывам освободить его из-за рубежа прислушиваться не будут. Ежегодно 18 тысяч человек в России нарушают режим условного заключения и несут наказание. Почему для Навального должно быть исключение? Кремль не опасается массовых протестов в связи с арестом Навального и не склонен преувеличивать его популярность", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье вечером, 17 января, Алексей Навальный прилетел в Москву. Оппозиционер вернулся из Берлина, где проходил лечение и реабилитацию после отравления ядом "Новичок". Поскольку с конца декабря в России он находится в федеральном розыске, то по прилету его задержали в аэропорту. После этого состоялось заседание суда, на котором арестовали Навального на 30 дней.