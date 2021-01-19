В Украине готовятся к визиту президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которого может быть подписан ряд важных соглашений. Точная дата визита на данный момент неизвестна.

Об этом рассказал посол Украины во Франции Вадим Омельченко в ходе онлайн-конференции "7 лет после Майдана".

"Действительно, планируется визит президента Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день, прежде всего - над существенным наполнением повестки дня этого визита", - сообщил посол.

Также он рассказал, что в ходе визита может быть подписан ряд контрактов, в частности большой контракт с компанией Alstom и правительством Украины по поставке электровозов. Также планируется подпписание соглашений по строительству станций питьевой воды.

Напомним, в Офисе президента Украины ожидают визита президента Франции и премьер-министра Италии в первой половине этого года.

Кроме того, президент России Владимир Путин обсудил с Макроном встречу в Нормандском формате. Но сроки проведения нового саммита пока неизвестны.

Также сообщалось, что Офис президента Украины планирует пригласить новоизбранного президент США Джо Байдена на 30-летие независимости Украины.