Испания поддержала инициативу Греции о введении паспортов вакцинации от Covid-19
Министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что страна поддерживает решение властей Греции о введении паспортов вакцинации от Covid-19. По мнению Мадрида, введение подобных мер поможет избегать "карантинов и ограничений на поездки", сообщает РИА Новости.
"Это хорошая новость как демонстрация нашего многостороннего компромисса. Это могло бы способствовать восстановлению передвижения на европейском уровне", - заявила министр туризма Испании.
Согласно предложению властей Греции, еще до начала туристического сезона в ЕС нужно ввести единый цифровой сертификат прививки, чтобы дать привившимся возможность свободно путешествовать.
Против паспортов вакцинации выступают правительства Франции и Румынии.
Ранее "Страна" писала о том, что в Евросовете считают, что вводить паспорта вакцинации нужно не так быстро.
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