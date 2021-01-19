Министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что страна поддерживает решение властей Греции о введении паспортов вакцинации от Covid-19. По мнению Мадрида, введение подобных мер поможет избегать "карантинов и ограничений на поездки", сообщает РИА Новости.

"Это хорошая новость как демонстрация нашего многостороннего компромисса. Это могло бы способствовать восстановлению передвижения на европейском уровне", - заявила министр туризма Испании.

Согласно предложению властей Греции, еще до начала туристического сезона в ЕС нужно ввести единый цифровой сертификат прививки, чтобы дать привившимся возможность свободно путешествовать.

Против паспортов вакцинации выступают правительства Франции и Румынии.

Ранее "Страна" писала о том, что в Евросовете считают, что вводить паспорта вакцинации нужно не так быстро.

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