Российская компания "Газпром" допускает приостановку или полное прекращение проекта строящегося газопровода из РФ в Германию через Балтийское море "Северного потока-2" "из-за политического давления".

Об этом со ссылкой на документ о размещении еврооблигаций Газпрома сообщает Reuters.

В документе "Газпрома" говорится, что при строительстве проектов по типу "Северного потока-2" компания сталкивалась "с рисками, связанными с изменением политической ситуации" в разных регионах. Причиной возможной остановки укладки газопровода в компании называют "политическое давление".

"В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта", - говорится в документе.

В свою очередь в Кремле заявляют, что намерены завершить строительство газопровода, несмотря на американские санкции, пишет "Интерфакс". Их пресс-секретарь президента РФ назвал "грубым, незаконным давлением со стороны США", чьи действия направлены на введение "незаконных с точки зрения международного права ограничений экономических операторов, которые имеют отношение к этому проекту".

"Мы сожалеем в связи с этим, мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем ее", - заявил Песков.

По его словам, в Москве намерены "продолжить последовательную работу по финализации этого проекта".

Напомним, недавно стало известно, что США готовят новые санкции против "Северного потока-2". Администрация действующего президента Дональда Трампа намерена ввести свой последний санкционный пакет против российского газопровода - наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток - 2".

Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" могут завершить в июне. Это предположение высказали согласно графику, при условии обновления уже проложенных труб в водах Дании во второй половине января.