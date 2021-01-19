Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить жесткие карантинные ограничения, которые действуют в стране с конца ноября, до 15 февраля.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на документы, подготовленные для переговоров Меркель с главами федеральных земель ФРГ.

Согласно данным института Роберта Коха, в Германии за последние сутки зарегистрирован 7 тыс. 141 новый случай заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии вирусом заразились 2 млн 40 тыс. 659 человек.

Напомним, с 11 января на всей территории Германии ужесточили правила карантина. Ограничения будут действовать до 31 января, а в Саксонии - до 7 февраля. Закрыты магазины, кроме продуктовых, бары, рестораны, тренажерные залы, школьники учатся удаленно, из магазинов открыты только продуктовые. При этом Ангела Меркель хочет сделать ограничения еще более строгими - власти обсуждают полную остановку общественного транспорта.

Также сообщалось, что в Германии откроют места, где будут принудительно удерживать нарушителей локдауна. Туда будут помещать тех, кто неоднократно нарушал карантин.