Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, которого сотрудники Управления государственной охраны не пускают на рабочее место, вызвал на место событий следственно-оперативную группу, которая разбирается в причинах инцидента. Об этом сообщил сам глава КСУ.

"По указанию какого-то неизвестного руководителя нас не пускают на рабочее место. Я добиваюсь, чтобы мне назвали причины с 08:30, но ответа никто не дает", - рассказал Тупицкий.

По словам главы КСУ, такая ситуация является препятствованием работы государственного деятеля и превышением полномочий со стороны должностных лиц.

Тупицкий заявил, что пока не знает, как будут развиваться события дальше. При этом он высказал намерение каждый день пытаться попасть на свое рабочее место и в случае неудачи составлять соответствующий акт, чтобы его не обвинили в прогулах работы.

Напомним, в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ. Затем он подписал указ об отстранении Александр Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей. В свою очередь глава КСУ заявил, что несмотря на указ президента будет продолжать ходить на работу.

Также "Страна" писала о том, что глава Конституционного суда Тупицкий вернулся в Украину без обещанного шоу после отдыха в Дубае.