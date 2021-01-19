Государственное бюро расследований (ГБР) задержало бывшего помощника народного депутата, который обманом пытался получить 200 тысяч долларов за якобы помощь в трудоустройстве в Офис президента.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР во вторник, 19 января.

Задержали экс-помощника нардепа при получении первой части взятки в сумме 100 тысяч долларов. При этом в ГБР не сообщили его имени.

"Оперативными сотрудниками установлено, что мужчина пытался завладеть средствами потерпевшего, заверив его в том, что он может помочь в трудоустройстве в Офис президента Украины. При получении первой части неправомерной выгоды в сумме $100 тыс. был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - рассказали в ГБР.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Кроме того, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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