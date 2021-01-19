Украинский телеканал 1+1 выпустил сюжет о том, что Беларусь обратилась к РФ с просьбой организовать на границе с Украиной совместные разведывательные пункты. Источником этой информации послужило "секретное письмо" от начальника белорусского Погранкомитета к российскому коллеге. Однако в Беларуси подлинность документа не подтверждают.

Об этом пишет 42.TUT.BY.

В письме, на которое ссылаются журналисты, указано, что на Беларусь возрастает международное давление, в том числе как на союзника России, а в Восточной Европе все увеличивается военное присутствие США и стран НАТО. Кроме того, речь идет о том, что на пограничных с Беларусью территориях осуществляется "поступательная милитаризация".

Поэтому авторы документа предлагают создать совместные автоматизированные разведывательные посты, контролировать которые могут в удаленном режиме и белорусская и российская сторона. Речь идет о задействовании от российской стороны специалистов Группы пограничного сотрудничества. Юридически это предлагается обосновать с помощью внесения изменения в "Протокол между Госпогранкомитетом и ФСБ России о взаимодействии в области радиоразведки от 6 апреля 2012 года".

По словам журналистов, речь идет о том, что приграничные подразделения российского ФСБ хотят разместить на белорусско-украинской границе.

Фото письма: Andriy Tsaplienko / Telegram

Впрочем, в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси подлинность письма не подтвердили.

"Что касается подлинности документа, говорить что-то определенное пока рано, он вполне может быть подделкой. А если обратиться к содержанию, то непонятно почему разволновалась именно украинская сторона. В бумаге ни слова нет об Украине или белорусско-украинской границе, а все мероприятия, направленные на укрепление границы Союзного государства, в первую очередь всегда имели в виду западные рубежи, границы со странами НАТО", - сообщили в ведомстве.

В документе действительно нет прямых упоминаний об Украине, как и других указаний на то, какой именно участок границы имеется в виду. Таким образом, речь может идти обо всей границе, за исключением российско-белорусского участка.

При этом также в обнародованном письме нет подробностей относительно того, какой статус должен быть у разведпунктов, какая техника и какие российские контингенты будут на них присутствовать и будут ли вообще - ведь контроль над ними должен осуществляться в удаленном режиме.

По данным военного аналитика Егора Лебедка, вопросами радиотехнической разведки обычно занимаются военные, а не пограничники.

"Пограничники обычно подобное оборудование используют мало, максимум на уровне пеленгаторов сотовой связи. Для такого оборудования никаких совместных постов не нужно. А вот более совершенные приборы вполне могут собирать и информацию о приграничных военных формированиях Украины", - сказал Лебедок.

Напомним, в конце прошлого года Лукашенко заявил о задержании группы, которая завезла оружие через Украину и готовила теракты в Беларуси.

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