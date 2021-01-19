Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале во вторник, 19 января.

"НКРЭКУ на своем заседании снизил предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр. Регулятор поддержал общее решение, наработанное правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады", - сообщил он.

Таким образом максимальное снижение тарифа на распределение составит до 30%. Также Шмыгаль пояснил, что сумма предельного тарифа на уровне 1,79 грн не будет одинаковой для всех.

"НКРЭКУ определило высший предел тарифа, однако для десятков компаний эта сумма будет ниже. В ближайшее время в парламенте также будет представлена ​​инициатива, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей", - добавил премьер-министр.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус добавил, что НКРЭКУ снизила тарифы на распределение газа для 14 компаний. По его словам, соответствующее понижение касается компаний, в которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по Украине.

В частности, комиссия одобрила снижение тарифов на распределение газа для:

ЧАО "Гадячгаз"

АО "Закарпатгаз",

АО "Ивано-Франковскгаз",

ЧАО "Коростышевгаз",

АО "Лубныгаз",

ЗАО "Мелитопольгаз",

АО "Николаевгаз",

АО "Полтавагаз",

ЧАО "Тернопольгаз"

АО" Тысменицагаз ",

ЧАО "Уманьгаз ",

АО "Харьковгаз",

АО "Черновцыгаз",

ООО "Газовик".

"В большинстве это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба... Снижение составило 5%-30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС)", - написал Герус в своем Telegram-канале.

Напомним, вчера, 18 января Кабмин на внеочередном заседании утвердил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

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