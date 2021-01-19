Популярная среди сторонников Трампа социальная сеть Parler, которая перестала функционировать после отказа Amazon предоставлять ей хостинг, возобновила работу на российском хостинге.

Об этом сообщает Reuters.

Сайт соцсети Parler, которая представляет собой аналог Twitter, снова начал открываться. Правда, пользоваться ею по-прежнему нельзя. Однако пользователи могут прочесть заявление администрации сайта том, что она "решит любую стоящую перед ней проблему", а также несколько сообщений от гендиректора Parler Джона Матце и людей, поддерживающих компанию.

"Наше возвращение неизбежно благодаря напряженной работе и настойчивости... Несмотря на угрозы и преследования, ни один сотрудник Parler не уволился. Мы становимся все ближе и сильнее как команда", - сказано в заявлении Матце.

В адресной записи домена parler.com теперь указан IP-адрес, принадлежащий российской компании DDoS-Guard. Компания с 2011 года представляет "услуги по обеспечению защиты от DDoS-атак и доставке контента".

По данным СПАРК, ООО "ДДОС-ГВАРД" зарегистрировано в Ростове-на-Дону и принадлежит в равных долях Евгению Марченко и Дмитрию Сабитову. Среди клиентов компании есть Минобороны России, радиостанция "Эхо Москвы" и газета "Аргументы и факты", сообщает издание TAdviser. Также ранее клиентом DDoS-Guard был сайт 8kun, ранее известный как 8chan, который, по данным издания, был одной из платформ, использованных радикалами в США для организации атаки на здание американского конгресса.

Напомним, после штурма Капитолия сторонниками Трампа компания Google заблокировала приложение для обмена сообщениями Parler в своем магазине Google Play. Этому примеру позже последовала и Apple, убрав приложение соцсети из магазина AppStore. В свою очередь основатель Parler Джон Метц заявил, что компания пытается "давить на свободу слова" после того, как приложение вышло на первое место в ее онлайн-магазине.

После этого Amazon прекратила поддержку серверов Parler, и соцсеть прекратила функционировать.