После завершения усиленного карантина в Украине при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации учащиеся выпускных классов школ могут вернуться к смешанной формы обучения. Однако лишь там, где это позволит ситуация с Сovid-19.

Об этом в своем Телеграм-канале написал министр образования Сергей Шкарлет.

"В областях, где показатели заболеваемости Сovid-19 будут контролируемыми, будем поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты. Есть желание и намерение также восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов", - сообщил Шкарлет.

По его словам, по этому поводу продолжаются консультации с Министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

"Призываю педагогов, учащихся и их родителей к безапелляционному соблюдению карантинных требований", - добавил Шкарлет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Тернополе школьников по просьбам родителей отправили на внеочередные каникулы до конца локдауна.

Также мы сообщали, что Степанов выступил против возвращения школьников за парты до конца локдауна.