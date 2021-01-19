По состоянию на 17 января объем газа в подземных хранилищах Украины (ПГХ) уменьшился до 22,401 млрд кубических метров, а суточный отбор из ПХГ на фоне морозной погоды в нашей стране превысил 100 млн куб. м.

Об этом со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины" передает УНН.

В течение суток 17 января из подземных газовых хранилищ Украины было отобрано 122,47 млн куб. м газа. При этом, согласно данным на тот день, в Украину из Словакии, Венгрии и Польши голубое топливо не поступало. По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Ранее мы писали, что в прошлом году "Газпром" прокачал через украинскую территорию 55,8 миллиарда кубометров топлива, что является минимальным значением за последние 30 лет.

Также мы публиковали график о том, как сильно упал транзит газа в Европу через Украину. Сообщалось, что несмотря на существенное падение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" полностью оплачивал забронированные на 2020 год транзитные мощности.