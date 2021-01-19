Праздник Крещения украинские знаменитости отметили по традиции - прыгнули в ледяную прорубь. Их не остановили даже морозы под минус 20, которые ударили на днях. Таким холодным этот праздник в Украине давно не был.

Сегодня в купель взошли мэр Киева Виталий Кличко, нардеп от ОПЗЖ Владимир Кальцев, "слуга" Алексей Леонов, нардеп Киевсовета Вадим Иванченко, экс-нардеп Надежда Савченко, футболисты "Шахтера" и президент России Владимир Путин.

Украинский президент Владимир Зеленский в проруби обычно не купается. "Страна" разбиралась, какие знаменитости ныряли на Крещение.

Неожиданный Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко нырнул в "иордань" утром, в заливе Днепра рядом с парком Дружбы народов. В своем видео он отметил особенности крещенской воды и призвал остальных его подвиг не повторять.

"Температура воздуха -19, воды +3. Без подготовки лучше не нырять. С праздником Крещения вас! Берегите себя!", - сказал он, неожиданно появившись из-под воды на видео и сделав каскад брызг. Мэр старался улыбаться, хотя было видно, что это ему дается нелегко.

Ролик снимали так: сначала показали снег и деревья, потом - поверхность воды. Откуда внезапно выныривает Кличко. Понятно, что градоначальник не сидел под водой, пока на него наведут камеру - просто момент, после того как мэр нырнул, замедлили. Получилось эпохально.

Крещенские купания с самоваром

Нардеп Киевсовета Вадим Иванченко приобщился к традиции крещенского купания вместе с друзьями.

А после окунания в прорубь, чиновники согревались горячим чаем из самовара.

Бодрый ритуал от нардепа Кальцева

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Кальцев снял бодрое видео в честь Крещения. Быстрым шагом в одних плавках и шапке на голове с полотенцем в руках он прошагал к частной проруби.

Процедура окунания в прорубь в -19, по его словам, прошла за городом. Перекрестившись нардеп трижды окунулся в полынью и пожелал всем "любви и добра, быть здоровыми и счастливыми".

Как ныряли в прорубь нардепы от партии Зеленского

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Леонов опубликовал фото с крещенских купаний на берегу моря. Одессит, стоя в плавках на берегу, пожелал всем счастья, божьего благословения, мира и гармонии.

"Пусть господь подарит вашим сердцам теплую надежду и чистые, как крещенская вода, мысли", - написал он у себя в Facebook.

Правда, по фото было непонятно, купался он в итоге или нет.

И вот еще один приверженец крещенских купаний от "Слуги народа" - нардеп Орест Саламаха. Тоже разместил видео подтверждение в своем Facebook

Нардеп Евгений Шевченко был в холодной воде меньше всех по времени. Его видео длится 5 секунд.

Нардеп Александр Юрченко, ранее исключенный из партии "Слуга народа" за требование взятки тоже разместил фото своих крещенских купаний.

Савченко ныряла в крест

Экс-нардеп Надежда Савченко тоже поздравила украинцем с Крещением, опубликовав фото ныряния в прорубь в сдельном купальнике.

"С Крещением, украинцы!

С Миланкой и Василием!

С Иорданом, православные!

Всем крепкого здоровья и несокрушимого духа!

Верных и надежных друзей! Победы нашей Украины!

Н.С.", - подписала она фотографии.

Отметим, что купель Савченко была вырублена в форме креста и обложена по периметру еловыми ветками.

Согревалась нардеп в компании друзей.

Футболисты "Шахтера" празднуют Крещение в Турции

Украинский футболист, защитник ФК "Шахтер" Николай Матвиенко с коллегами совмещает сборы команды и отдых в пятизвездочном отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort на берегу Средиземного моря.

Из турецкой Антальи поздравляет всех с Крещением и публикует соответствующее фото. Справа от него - голкипер Алексей Шевченко и полузащитник Тарас Степаненко.

Отметим, что в Антальи сегодня стоит солнечная погода и температура около +10, а минимальная температура воды для зимы составляет около +14 градусов.

Путин показал купание впервые за три года

68-летний президент РФ Владимир Путин сегодня приобщился к традиции. Он трижды нырнул в выбитую крестом купель и при каждом появлении над водой быстро крестился. Напротив Путина установили огромный, в человеческий рост, высеченный изо льда крест, где был различим силуэт Спасителя.

Отметим, что в последний раз крещенское купание ВВП показывали в 2018 году, когда он купался на озере Селигер.