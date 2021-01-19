Сотрудники Управления государственной охраны не пропускают нескольких судей Конституционного суда на их рабочие места, в том числе и главу КСУ Александра Тупицкого.

Об этом со ссылкой на главу пресс-службы суда Марьяну Гайовскую-Ковбасюк сообщает Telegram-канал PavlovskyNews во вторник, 19 января.

Она рассказала что судей не пускали сначала во двор, а сейчас и в само здание суда.

Чуть позже Конституционный суд официально подтвердил, что Тупицкого не пускают и назвал это беззаконием.

"Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины без уведомления причины в который раз не допускают главу Конституционного суда Александра Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет", - говорится в сообщении.

"По словам Александра Тупицкого, это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность главы Конституционного суда, препятствованием исполнению им своих служебных обязанностей и направлено на блокирование работы Конституционный суд в целом", - пишут представители КСУ.

При этом в КС обращают внимание, что указом президента Украины Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного суда, а административные функции как главы суда он должен исполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КС. "Неосуществление административных функций главы суда приведет к дестабилизации работы всей институции", - пишут в КС.

Напомним, в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ. Затем он подписал указ об отстранении Александр Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей. В свою очередь глава КСУ заявил, что несмотря на указ президента будет продолжать ходить на работу.