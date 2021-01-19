В США, в последний день президентства Дональда Трампа, 20 января, ждут помилования героя документального мини-сериала Netflix "Король тигров" Джо Экзотики.

Год назад он был приговорен судом штата Оклахома к 22 годам заключения за подделку документов, убийство пяти тигров и попытку заказного убийства зоозащитницы Кэрол Баскин.

Об этом сообщил его адвокат Эрик Лав, как передает The Sun.

Свою вину осужденный Джо Экзотик отрицал и попросил Трампа о помиловании. Его адвокат убежден, что Дональд Трамп помилует его подзащитного и заявил, что к тюрьме уже заказали подачу лимузина. Джо Экзотика планируют перевезти на нем в тайное место (на ранчо или в отель) для воссоединения с супругом Диллоном Пассажем.

"Мы предполагаем, что о помиловании станет известно с 10 до 14 часов. Может быть, это случится раньше или позже, но мы чувствуем, что получим помилование 20 января", - сообщил адвокат.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба Манафорта.

Также мы сообщали, что в 2020 году Зеленский помиловал почти в 10 раз меньше заключенных, чем в 2019.