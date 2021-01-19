Президент США Дональд Трамп, который покинет Белый дом перед самой инаугурацией Байдена утром 20 января, уже записал прощальное видеообращение. Его планируют показать на ТВ во вторник, 19 января.

Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал CNN.

Трамп записал прощальную речь в Белом доме в понедельник, 18 января. В ней он перечислил список своих достижений за четыре года правления. Ожидается, что видео будет выпущено во вторник, хотя окончательные сроки еще не определены.

Также в обращении упоминается "новая администрация", однако контекст высказывания о команде избранного президента Джо Байдена не уточняется.

Напомним, Трамп запретил советникам упоминать добровольно ушедшего в отставку экс-президента США Никсона.

Также мы писали о том, что Сенат начнет рассматривать импичмент Трампа через час после инаугурации Байдена.