Уже со следующего понедельника в стране не будет локдауна. А вернется стандартный карантин.

Это значит, что заработает малый бизнес, общепит, фитнес-клубы, торговые центры. Но для многих украинцев куда важнее вопрос, вернутся ли дети в школы.

На дистанционном образовании качество обучения упало в разы. А родители младших школьников получили еще и проблемы с работой, куда они не могут пойти, поскольку нужно сидеть с детьми.

Власти Киева уже поднимали вопрос о том, чтобы вернуть младшие классы за парту досрочно. Однако Минздрав резко воспротивился этому.

Теперь из правительства идут заявления, которые намекают, что школы 25 января откроются не для всех. "Страна" разбиралась, кто пойдет учиться с понедельника.

Что говорит Шкарлет

Еще на выходных министр образования Сергей Шкарлет написал пост в Телеграм, где расписал перспективы вернуться за парты после локдауна.

Он заявил, что самый важный вопрос - смогут ли вернуться в школы ученики 1-4 классов, которых родители не могут оставлять дома одних. И которым нужно помогать с учебой.

На этот счет Шкарлет дал утвердительный ответ: "Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению", - пообещал он.

А вот по остальным классам могут быть вопросы. Министр допустил, что для них не исключено и продолжение дистанционки.

"По старшей школе, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме", - заявил Шкарлет. То есть, исходя из этих слов, для отдельных школ или классов дистанционка останется, даже если эпидемическая обстановка будет "благоприятной".

Отметим, что качество обучения на удаленке очень низкое. А у родителей возникают проблемы и со старшеклассниками. Не всем хватает ноутбуков или планшетов для занятий, в небольших населенных пунктах - проблемы с интернетом, да и учителя далеко не все могут качественно работать в онлайне.

"Страна" об этом уже рассказывала в материале "Врагу не пожелаешь!". Почему украинские родители возмущены дистанционным обучением в школах на локдауне.

Видимо, пост Шкарлета вызвал похожие вопросы. Поскольку намекал на то, что многие ученики продолжат учиться на удаленке. Особенно много волнений по поводу старшеклассников, которым тяжело готовиться к выпуску, не посещая занятий.

В итоге сегодня министр опубликовал уточняющее обращение. Он повторил свою мысль, о том, что после локдауна у старшеклассников с 9 по 11 класс будет смешанная форма обучения. И конкретизировал, что зависеть это будет от ситуации с коронавирусом в каждом конкретном регионе.

"После завершения усиленных карантинных мероприятий (то есть локдауна - Ред.), при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, будем поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты", - написал Шкарлет в Телеграме.

По поводу восстановления нормальных школьных занятий для остальных классов, министр заявил, что на это "есть желание и намерения". Но пока решения нет, поскольку идут консультации с Минздравом.

Если резюмировать - министр за возвращение в школы пока только младших классов (и то, неизвестно, утвердит ли это Минздрав и Кабмин). А вот остальные пойдут в школу в зависимости от эпидемической ситуации на местах.

Какие могут быть варианты обучения после локдауна?

Сейчас работу образования в карантин регулирует постановление Кабмина №1236, принятое 9 декабря.

Во втором пункте документа перечисляются запреты, которые действуют вне периода локдауна. То есть до 8 и после 24 января. Школ там касаются два пункта из трех:

- школа закрывается на карантин, если более 50% учеников и персонала ушли на самоизоляцию после контакта с заболевшим,

- запрещается проведение в школах массовых мероприятий - спектаклей, концертов, праздников - со зрителями и количеством более одной учебной группы.

То есть, если сейчас правительство ничего не поменяет, школы смогут работать, как и до локдауна.

При этом уже тогда происходили локальные "школьные локдауны" в областях, где наблюдались вспышки коронавируса.

Например, в Одессе с 30 ноября ушли на дистанционку все ученики 5-11 классов - из-за того, что заболело почти 200 учителей. Еще раньше в Киеве на карантин закрыли семь школ. В обоих случаях решение принимали местные власти.

То есть, судя по сложившейся до локдауна практике, дистанционное обучение будет начинаться там, где обнаружат вспышки заболевания. И решать эти вопросы будут местные администрации.

В любом случае, ближе к концу этой недели Минобразования скорее всего выпустит разъяснение, по какой модели будут учиться дети с 25 января.

При благоприятном сценарии, за парты вернут всех, но будут смотреть, как обстоят дела в каждой конкретной школе (и нынешнее постановление Кабмина это позволяет).

При негативном - закрывать среднее образование будут по регионам в целом (о чем и говорил Шкарлет). Но по логике, для этого потребуется менять и регулирующий документ, для чего потребуется проводить заседание правительства.

Правда, судя по последней статистике коронавируса, которая снижается, особых аргументов, чтобы держать школьников дома, у власти нет. Если только эти аргументы не лежат в плоскости, далекой от эпидемии: например, экономии на отоплении школьных зданий.