Парк развлечений Disneyland в Париже, который приостановил работу в прошлом году из-за пандемии Covid-19, не откроется 13 февраля, как планировалось ранее. Дату открытия перенесли на два месяца. Об этом сообщается на сайте парка.

"Если условия позволят, мы откроем Disneyland 2 апреля 2021 года", - рассказали в пресс-службе парка.

Расположенные на территории комплекса отели будут постепенно возобновлять работу только после открытия самого парка.

Отметим, что во Франции эпидемию пытаются сдержать общенациональным комендантским часом. Закрытыми остаются рестораны, кафе, кинотеатры и театры.

С начала пандемии во Франции заразились коронавирусом более 2,9 млн человек. Для более чем 70 000 людей болезнь оказалась смертельной.

Ранее "Страна" писала о том, что Австрия продлила локдаун до 7 февраля.

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